Ney Matogrosso lança o disco 'Nu com a Minha Música'

O novo álbum de Ney Matogrosso, "Nu Com a Minha Música", lançado pela Sony Music, é resultado da fase de isolamento social do cantor, durante a pandemia. Ele descreveu o novo projeto como uma via para sair da escuridão. O disco traz 12 faixas selecionadas conhecidas nas vozes de outros artistas, que ele sempre teve vontade de gravar, incluindo "Quase Um Segundo", de Herbert Viana, que também foi gravada por Cazuza e ganhou videoclipe na versão de Ney.

Nesta quinta-feira, 28, Ney Matogrosso lançou oito gravações inéditas do álbum, que se somam às outras quatro lançadas em um EP no último dia 1ºde agosto, quando o intérprete completou 80 anos.

Ouça aqui.

Outras pérolas do projeto são "Gita", hino de Raul Seixas; a faixa-título, de Caetano Veloso; "Sua Estupidez”, standard de Roberto e Erasmo Carlos; "Noturno", de Vitor Ramil; "Faz Um Carvanal Comigo", de Pedro Luís e Jade Baraldo; "Se Não For Amor, Eu Cegue”, de Lenine e Lula Queiroga; "Mi Unicornio Azul”, de Silvio Rodríguez; “Estranha Toada”, de PC Silva e Martins; "Boca", de Rafael Rocha, que o autor gravou com a participação de Ney em 2020; “Sei dos Caminhos", de Itamar Assumpção e Alice Ruiz; e "Espumas ao Vento”, de Accioly Neto, que foi gravada por Fagner.

O processo de produção do disco foi realizado de forma remota. Ney tirou os tons pelo telefone, combinou arranjos à distância e chegou às gravações das vozes sem ensaio. Mas se o novo método trouxe entraves logísticos, também abriu condições para que o álbum não ficasse restrito a apenas um estúdio, uma banda e um produtor. Ney convidou os produtores Sacha Amback, Marcello Gonçalves, Ricardo Silveira e Leandro Braga, que dividiram as canções para trabalhar.