Ney Matogrosso relembra Cazuza: ‘Amo o Cazuza, como amo todos os meus ex-namorados’

Ney Matogrosso participou de uma live, da Kiss FM, e fez algumas revelações sobre seu relacionamento com Cazuza, que morreu em 1990. "Conheci o Cazuza, de vista, quando ele tinha 17 anos, na praia, no Rio. A história só rolou quando ele tinha 21. Foi uma paixão arrebatadora. Era um amor maior que o namoro. Amo o Cazuza, como amo todos os meus ex-namorados. Não precisa estar aqui para continuar amando", começa.

O cantor também disse que pretende fazer uma biografia contando alguns detalhes sobre histórias importantes em sua vida. Prestes a completar 80 anos, Ney lembra como foi se aproximar de Cazuza:

"Morava em um apartamento lá no fim do Leblon e uma amiga foi em casa. Meu apartamento tinha três andares e a loucura toda era no meu quarto. Ela foi para lá e ficamos enlouquecendo. Eu gostava de baseado. Não sou maconheiro, mas gostava de um baseadinho. Essa minha amiga falou que chamaria o Cazuza que estava lá embaixo. Aí, ela chamou ele pro quarto. Continuamos enlouquecendo... Teve uma hora que ele perguntou se eu daria um beijo nele. Falei: 'Claro'. Não ia querer beijar uma coisinha linda daquelas? (risos). As segundas intenções aconteceram depois daquilo", disse o cantor.

(Reprodução: Instagram)

Ney falou que continuou amigo de Cazuza após ter começado outros relacionamentos: "Fiquei com o Cazuza até o finzinho. Ia até a casa dele e ficava massageando o pé dele. Não tinha amor nisso? Claro que era amor". E também relembrou de uma visita que fez para Cazuza: "Não entendia porque o Barão [Vermelho] não tocava nas rádios. Um dia fui a casa dele, a moça que trabalhava lá falou que ele estava dormindo. Subi no quarto e já fui me jogando na cama, tinha intimidade para isso, e falei: 'Acorda, Cazuza. Acorda para ganhar dinheiro'. Disse que gravaria Pro Dia Nascer Feliz. Ele disse que não podia porque seria a música de trabalho deles. E eu falei que seria a deles e também seria a minha. Assim que saiu, começou a tocar na rádio loucamente".