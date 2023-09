Roberta Campos avalia casamento com sua empresária: 'Nossa sexualidade não nos define'

Roberta Campos está vivendo uma fase próspera. Pela primeira vez na cidade, a cantora se apresenta nesta quinta-feira, 7, no Sound Of Brazil, em plena Manhattan, e aproveita ainda uma nova lua de mel com a mulher e sua empresária, Marina Souza Campos. As duas são casadas há seis anos.

Durante entrevista para o site EXTRA, a cantora afirmou que é a primeira vez que se apresenta em NY. "Dos Estados Unidos, só conheci Orlando até então. Me passa um filme na cabeça, tenho várias lembranças de quando eu comecei a tocar meu violão e cantar, eu era muito criança, tinha 11 anos de idade. A música me deu perspectiva de vida. Venho do interior de Minas Gerais, uma cidade de 10 mil habitantes, Caetanópolis. Município simples, de uma família pobre. A música me trouxe aqui", refletiu.

A viagem ao lado de Marina tem sabor especial. Casadas, elas celebram a boa fase na carreira de Roberta, que tem na companheira um braço direito e também um norte. A viagem, os planos, os sonhos só podem ser realizados agora porque Roberta decidiu assumir publicamente sua sexualidade. O que não foi fácil para ela.

"O mais difícil foi assumir pra mim mesma. É um pouco complexo você vir de uma família mais conservadora, humilde, religiosa, e entender tão cedo a sua sexualidade. Eu compreendo que muitas vezes as pessoas não alcançam certas coisas com facilidade, e essa é uma delas. Nem sempre é por maldade. Envolve muita coisa: a idade, a origem, a religião, as crenças pré concebidas", justifica: "Me perdi muito em mim mesma, mas, quando me encontrei, me libertei, e era tudo que eu precisava. Ser eu e viver a minha vida", concluiu a cantora.

VEJA MAIS