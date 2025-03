Show de Lady Gaga em Copacabana supera 400 mil menções; Norte se destaca

O aguardado show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no dia 3 de maio, já movimenta as redes sociais. Desde a confirmação da apresentação, em 21 de fevereiro, foram registradas mais de 400 mil menções sobre o evento.

De acordo com dados da Bonus Track, produtora responsável pelo show, entre 21 de fevereiro e 19 de março, 58.850 usuários únicos no Brasil fizeram 235.240 menções sobre a apresentação. O Sudeste concentra a maioria das interações, com 60% das postagens, seguido pelo Nordeste (17%), Sul (9%) e Norte e Centro-Oeste (7% cada).

Quando incluídos dados de outros países, o número de usuários únicos sobe para 112.530, com 404.840 menções sobre o show.

O evento gratuito promete ser um dos maiores espetáculos do ano no Brasil, com um palco de 1.260m², painel de LED de última geração e 10 telões espalhados pela praia para garantir a melhor experiência ao público. Além disso, a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.