Os Simpsons previram? Homer cita Copacabana em episódio com Lady Gaga

A série Os Simpsons voltou a chamar atenção por mais uma de suas supostas previsões. No episódio 22 da 23ª temporada, intitulado "Lisa Canta Gaga", a cantora Lady Gaga faz uma participação especial e, curiosamente, Copacabana é mencionada.

Na trama, Lisa deseja ser mais popular e começa a escrever coisas positivas sobre si mesma no blog da escola, mas seu plano acaba dando errado. Em meio aos acontecimentos, Lady Gaga aparece para ajudá-la a compreender a importância de ser autêntica.

Em uma das cenas do episódio, ocorre um momento inesperado: Gaga beija Marge e, logo depois, Homer e sua esposa têm uma relação íntima. Após isso, o patriarca da família faz um comentário que agora soa curioso: "Isso parece como se estivesse em Copacabana."

A coincidência veio à tona nesta sexta-feira (21), quando foi anunciado oficialmente que Lady Gaga fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O evento faz parte do projeto Todo Mundo No Rio, que levará artistas internacionais para apresentações gratuitas na cidade até 2028.