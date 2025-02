Show de Lady Gaga no Brasil tem data e local definidos; confira

A cantora Lady Gaga fará um show gratuito na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no dia 3 de maio deste ano. O evento, intitulado "Lady Gaga Todo Mundo no Rio", promete atrair cerca de 1 milhão de pessoas e almeja ter o maior público da carreira da artista. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes, na última quarta-feira (12).

“Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro, primeira vez que eu confirmo”, disse o prefeito.

De acordo com informações preliminares, o show ocupará uma área de 28 mil metros quadrados e contará com telões e banheiros químicos. A apresentação terá duração de duas horas e meia, com término previsto para as 23h30.

Paes também falou sobre a importância desses eventos para a cidade, ressaltando os impactos positivos na economia e na visibilidade do Rio. Em 2024, a cantora Madonna realizou um show no dia 4 de maio e injetou mais de R$ 300 milhões para a economia do Rio de Janeiro, segundo estimativas do governo estadual.

O prefeito encerrou afirmando que espetáculos internacionais aquecem o setor turístico, lotam hotéis e restaurantes, geram empregos e fortalecem a identidade da cidade. Ele também confirmou que planeja trazer a banda U2 para o Rio no próximo ano.

O último show de Lady Gaga no Brasil aconteceu em 2012. Em 2017, ela precisou cancelar sua participação no Rock in Rio devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia. A cantora retorna para fazer uma apresentação histórica em solo brasileiro, que será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

