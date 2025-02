Shakira desembarca no Brasil e se espanta com multidão que a aguardava em aeroporto; veja

Nesta sexta-feira (07), Shakira desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No próximo dia 11, no Engenhão, a cantora se apresentará e, logo depois, viaja para São Paulo. Na capital paulista, a colombiana se apresentará no estádio do Morumbis, dia 13, antes de se apresentar na Argentina, México, Chile, Peru e Colômbia, onde ela irá fazer um show em Barranquilla, sua cidade natal e lugar onde ela não se apresenta há quase 20 anos.

Shakira também participará do “Domingão com Huck” no próximo domingo (09), além de seus shows. De acordo com a coluna “Outro Canal”, a cantora irá participar da gravação do programa nesta sexta-feira (07) e um esquema de segurança especial foi arquitetado para receber a passagem da artista nos Estúdios Globo. Ainda de acordo com a coluna, Shakira irá cantar e assistir alguns registros antigos de sua trajetória na televisão brasileira, com destaque para os anos de 1990. Shakira está no Brasil para celebrar seus 30 anos de carreira com a apresentação de sua turnê.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)