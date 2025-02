Anitta revela show com Shakira no Brasil este mês; veja onde

No último domingo, Anitta e Shakira concorreram ao prêmio de “Melhor Álbum de Pop Latino” durante o Grammy 2025 e a estatueta foi para a cantora colombiana, que venceu o prêmio por seu álbum “Las Mujeres Ya No Llorran”. A novidade do momento é o anúncio de que as cantoras estão se preparando para realizar um show juntas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, durante o “Ensaios da Anitta”. Shakira se apresentará no Brasil nos dias 11 e 13 de fevereiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente, o que aumenta a expectativa dos fãs das cantoras.

Em 2024, Shakira lançou uma música em parceria com a cantora Anitta, o que reforçou a amizade entre as duas artistas. “Soltera” foi composta por Shakira e conta como ela está livre para fazer o que quiser, além de como se diverte solteira. Após 11 anos de união, Shakira se divorciou em 2022 do ex-jogador Gerard Piqué, acusou ele de traição e levou o caso para a justiça espanhola. Após toda a repercussão da separação do casal, Shakira lançou o álbum “Las Mujeres Ya No Llorran” e relatou em sua rede social que foi uma reconstrução e que “Enquanto as cantava, minhas lágrimas se transformavam em diamante e minha vulnerabilidade, em força".

Anitta está passando por vários estados do Brasil com sua turnê de pré-carnaval “Ensaios da Anitta”. Ela que, recentemente perdeu o prêmio de “Melhor Álbum de Pop Latino” para Shakira, diz que não se abalou e que agora aguarda a cantora colombiana para um show no dia 11, no Rio, ou no dia 13 em São Paulo. Os fãs das cantoras vivem altas expectativas para ver as duas performances juntas em um palco brasileiro. Uma internauta disse: “MEU DEUS SOCORROOOOO EU VOU ESTAR” e outro comentou: “Vai ser no Rio! E eu estarei lá, grudado na grade, para apreciar isso.”.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)