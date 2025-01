Anitta perde 100 mil seguidores e agradece: ‘limpa limpa limpa’; veja o porquê!

Após compartilhar fotos em um terreiro de candomblé, a cantora Anitta comentou que pode ter perdido cerca de 100 mil seguidores em seu perfil no instagram. Nesta quarta-feira (29), a artista publicou fotos em que aparece vestida com trajes brancos, tradicionais das religiões de matriz africana. Seguidora da religião desde 2013, Anitta frequenta o local com sua família frequentemente.

VEJA MAIS

Nas imagens, a cantora aparece ao lado de seu pai de santo, Sergio Pina, em um terreiro localizado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Após o post, a cantora se pronunciou sobre a perda de seguidores: “E lá se vão 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa.”, declarou.

Anitta já viveu diversos momentos de rejeição por expor a sua fé. Em maio de 2024, foram mais de 200 mil seguidores que deixaram de seguir a cantora logo após o anúncio do lançamento do clipe de “Aceita”, que faz referências ao candomblé. “É um clipe em que mostro a minha religião. Não só a minha, mas a de todos os envolvidos nessa produção. Tem várias religiões no clipe.”, desabafou a cantora na época.