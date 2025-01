COP30: Anitta será madrinha de encontro indígena em Belém

A cantora Anitta realizou na noite deste domingo (19) um show em Brasília com a turnê “Ensaios da Anitta” e aproveitou a ocasião para se encontrar com o coletivo de comunicadores indígenas Mídia Indígena, a deputada federal Célia Xakriabá e representantes da AMIGA (Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade). Durante a reunião, foram discutidas as principais pautas dos povos indígenas no Brasil, com destaque para ações no legislativo e executivo, como o marco temporal e os preparativos para a COP 30.

No encontro, Anitta foi presenteada com um quadro de vidro contendo um cocar, além de outro quadro que inclui um facão tradicionalmente usado pelas mulheres Kayapó na roça da aldeia Kubenkokre (PA).

Na ocasião, o Mídia Indígena apresentou projetos voltados para a juventude indígena e convidou a cantora para ser madrinha do primeiro Encontro Nacional de Comunicação Indígena, que será realizado em Belém do Pará como parte da agenda da PreCOP em 2025. Anitta aceitou o convite e reafirmou seu compromisso com as lutas dos povos originários.

“Estou muito feliz em poder discutir e entender como eu posso apoiar mais a causa indígena no Brasil e no mundo. Muita coisa ainda vem por aí. Este ano é decisivo para o país. Pautas urgentes como o marco regulatório devem ser priorizadas, e receberemos a COP 30, quando os olhos do planeta estarão focados em nós”, declarou Anitta.

Além disso, a artista anunciou a doação de alimentos arrecadados em seus ensaios realizados em várias capitais, que serão destinados a aldeias indígenas de todo o Brasil. A entrega será feita em parceria com o Mídia Indígena, o Ministério dos Povos Indígenas e o mandato da deputada Célia Xakriabá.