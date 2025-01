Anitta revela sonho de ter Joelma como convidada no seu show

A cantora Anitta revelou o desejo de ter Joelma como convidada especial no seu show “Ensaios da Anitta”, que será realizado neste sábado (25), em Recife. Coincidentemente, a artista paraense também tem uma apresentação marcada para o mesmo dia em uma cidade próxima à capital pernambucana, a aproximadamente 1h30 de distância.

Fãs de ambas as cantoras começaram a especular sobre a possibilidade de Joelma aparecer como surpresa no evento. Porém, Anitta esclareceu a situação ao comentar em uma postagem que mencionava a hipótese de ter Joelma em seu show.

“Quem dera! Meu sonho”, respondeu a carioca. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Anitta manifesta o desejo de colaborar com Joelma. A estrela do pop brasileiro já expressou em outras ocasiões sua vontade de realizar um feat com a rainha do Calypso.