Homem relata ter sido dopado e estuprado em show de Anitta

Um homem de 32 anos foi vítima de estupro durante show da cantora Anitta, realizado na noite do último domingo (26/1) em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo relato feito à polícia, ele foi dopado em algum momento do evento e não se lembra de mais nada do que aconteceu depois.

De acordo com fontes policiais, a vítima relatou ter acordado no dia seguinte com dores na região anal. Diante da situação, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto. A vítima prestou depoimento e um exame pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Mais detalhes não foram divulgados devido à gravidade do caso.

Relatos de furtos e bebidas adulteradas

Além do caso de estupro, diversos fãs relataram nas redes sociais outros incidentes durante o evento, como furtos de celulares e bebidas adulteradas com a substância conhecida como “Boa Noite, Cinderela”.

O show ocorreu no Estádio do Comercial, localizado na Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, no bairro Jardim Paulista. A forte chuva que caiu durante a apresentação também contribuiu para uma série de transtornos enfrentados pelo público.

Um casal de São Carlos afirmou ao portal Metrópoles que teve a bebida batizada e, enquanto estavam desacordados do lado de fora do evento, foram roubados.

O publicitário Caio Pierre, de Monte Alto, também foi vítima de furto. Ele teve o celular e a carteira levados e, sem conseguir contato com os amigos, precisou passar a noite na rua tentando encontrar uma forma de voltar para casa.

Segundo Pierre, pelo menos 100 pessoas tiveram os celulares roubados no evento. Outros frequentadores utilizaram as redes sociais para relatar perdas semelhantes. As autoridades seguem investigando os casos.