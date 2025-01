Anitta realiza pré-carnaval com participação de Viviane Batidão

A cantora Anitta dá início à sua esperada temporada pré-carnavalesca com os "Ensaios da Anitta" neste sábado (11), em São Luís. A cidade maranhense foi escolhida para abrir os shows desta turnê, que promete agitar o público com uma série de apresentações em várias capitais do Brasil. No evento, a artista contará com participações especiais, incluindo a cantora paraense Viviane Batidão, conhecida como a Rainha do Tecnomelody, e o baiano J.Eskine, famoso pelo hit “Resenha do Arrocha”.

Com o tema "Maratona de Jogação", Anitta homenageia os esportes e sua importância sócio-cultural no carnaval de 2025. Para a estreia em São Luís, o figurino da cantora foi inspirado no skate, com um visual que faz referência à maranhense Rayssa Leal, medalhista olímpica e conhecida como "Fadinha". O look inclui até asas de fada, em alusão ao apelido da atleta.

Após São Luís, Anitta leva seus "Ensaios da Anitta" para Fortaleza no domingo (12/01) e, até o final de fevereiro, a cantora promete agitar outras cidades como Salvador, Brasília, Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo.

Viviane Batidão

Na última quinta-feira (09/01), Viviane Batidão emocionou seus seguidores ao publicar um vídeo de agradecimento a Anitta pelo convite para participar dos 'Ensaios' de Carnaval em São Luís.

A cantora paraense demonstrou grande alegria e gratidão, destacando o significado de estar ao lado de uma das maiores artistas do Brasil. "Venci", disse Viviane, celebrando o momento.