Cachorro de Anitta foge na noite de Natal e cantora pede ajuda nas redes

O Natal de Anitta foi marcado por tensão e preocupação. A cantora, que recentemente se mudou para uma nova mansão no Rio de Janeiro, passou boa parte da noite procurando Charlie, um de seus cachorros, que fugiu de casa. Pelas redes sociais, ela compartilhou o drama com seus seguidores e pediu ajuda para encontrar o animal.

"É, gente, esse é meu Natal. Meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro andar pelo condomínio, agora está andando. Se você ver um cachorro como este que vou colocar a foto... Este cachorro vai me matar do coração", desabafou Anitta em vídeos publicados no Stories do Instagram.

A situação não é inédita. Anitta relembrou que algo semelhante já aconteceu com Charlie em Miami. Na ocasião, ela chegou a perder compromissos profissionais ao passar o dia inteiro procurando pelo cachorro. "Rodava de carro, gritava... No final das contas, ele estava em um buraco embaixo da minha própria casa", contou.

Na nova mansão, a busca foi intensa. Após circular pelo condomínio, a cantora passou horas revisando as imagens das câmeras de segurança. "Minha vista já está cansada de ficar olhando as câmeras. Vi ele passando para um lado, mudava a câmera, vi ele passando para outro", explicou, já de pijama.

Apesar do contratempo, Anitta manteve o bom humor ao compartilhar o episódio com seus fãs, encerrando os Stories com um pedido de ajuda e votos de "Feliz Natal". Até o momento, ela não atualizou se Charlie já foi encontrado.