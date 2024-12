‘Competição de ego’, diz Anitta comentando relacionamentos passados

Anitta abordou o tema da rivalidade de egos no universo artístico durante uma conversa com Camila Coutinho. A cantora revelou que, no passado, acreditava ser necessário se relacionar com pessoas de grande notoriedade ou de destaque internacional, mas essa visão mudou com o tempo.

“Por muito tempo eu achei que precisava namorar alguém muito famoso ou que tivesse uma carreira brilhante. Tive breves relacionamentos com pessoas que impressionaram muita gente, mas isso não me preencheu”, explicou.

A cantora destacou que opta por não citar nomes, preferindo evitar alimentar disputas ou especulações. “Nunca contei e nem vou. É uma competição de ego muito grande”, afirmou.

Atualmente, Anitta está em um relacionamento com Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo, e não poupou elogios ao parceiro. “Agora estou apaixonada. Quando coloco energia em uma relação, sei que estou amando”, declarou.