Anitta aquece os foliões no Carnatal 2024 e dá prévia de novidades para o verão e o Carnaval

A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, se transformou no epicentro da folia. Além do Carnaval 2024, ficaram conhecidos, entre os dias 6 a 8 de dezembro, as novidades do verão e do Carnaval de 2025. Uma das sensações da festa foi a cantora Anitta, que antes mesmo de realizar seu show, mostrou que tradição tem que ser realizada sempre.

Assim como em 2023, a cantora tirou foto na mesma sacada particular de um hotel. Anitta estava nua em uma pose sensual.

VEJA MAIS

No trio elétrico, Anitta incendiou o corredor da folia e encantou o público com sua energia única, além disso, ela aproveitou para faturar ainda mais ao lançar a Beats Red Mix, o novo sabor da bebida que já desponta como o queridinho da estação.

Encerrando mais uma edição histórica, o Carnatal reafirmou sua posição como a prévia indispensável do verão e do Carnaval, conectando os foliões à energia contagiante, aos grandes nomes da música e às tendências que ditam o ritmo da estação.