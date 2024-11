Após ‘desentendimentos na web’, Anitta e Alok celebram parceria com 'Looking for Love'; assista

O burburinho na internet sobre os números de Anitta e Alok causaram uma comoção de fãs, os artistas pontuavam que eram os mais escutados, enquanto o público os defendia. Porém, o “desentendimento” deles não passou de uma estratégia para o lançamento de “Looking for Love”, uma colaboração inédita entre Anitta e Alok.

Os dois dos artistas brasileiros mais escutados no mundo lançaram o single na semana passada, mas o audiovisual chegou esta semana, por conta disso, Alok e Anitta atenderam à imprensa nacional em coletiva virtual.

“Foi uma ideia minha, por saber que as pessoas estão hoje em dia cada vez mais ligadas nessa coisa da competição e dos números, e muito preocupados com os números de um e de outro, as pessoas quase que não falam mais sobre a qualidade musical de um artista, só sobre os números e alcance. Hoje em dia com a internet e o algoritmo, a música fazer sucesso é muito mais sobre marketing, equipe e investimento, do que a qualidade da música. Então a minha ideia foi realmente colocar uma crítica nesse ponto. Eu e o Alok conseguimos uma música de muita qualidade, eu particularmente acho uma música que todos os públicos vão curtir, de todas as classes, de todas as idades, há sonoridade muito gostosa, fácil de ouvir. A gente gravou em português também, depois vamos soltar em português”, explica Anitta

“Eu cometi um erro no passado ao postar que eu era o brasileiro mais ouvido do mundo, mas eu estava só celebrando, não quer dizer que eu estava sendo mais ouvido do que a Anitta. Aquilo gerou um falatório. Celebrei, mas logo depois acabei apagando, semana passada tivemos isso de novo. Mas o interessante nesse contexto, que estamos falando sobre essa ação de marketing, acabou reverberando em uma outra artista latina que também gera essa especulação”, acrescenta Alok.

VEJA MAIS

O DJ acrescenta que essa ação rendeu dois dias caóticos na web entre os fãs, até o anúncio da parceria entre eles.

Em “Looking for Love”, Anitta e Alok transportam os ouvintes para um universo de busca e intensidade. A letra fala de uma procura incessante por novas sensações e ecoa a necessidade de conexões profundas. O single é fruto de uma vontade antiga dos artistas de trabalharem juntos, já que em 2017 eles chegaram a gravar juntos, mas a música nunca foi lançada.

“Gravamos uma outra música, mas ela acabou não rolando por questões da gravadora, até peço desculpas pra Anitta, porque na ocasião pedi para ela gravar uma versão em português, inglês e espanhol. Mas ela nunca saiu, estava fora do meu alcance”, relembra Alok.

“A gente acabou gravando, mas realmente não aconteceu e nem foi culpa nossa. Aconteceu agora, ‘Looking for Love’ é muito atemporal, eu gosto muito dessa música tanto, a gente amou”, acrescenta a cantora.

A dupla explicou que todo o processo criativo da canção ocorreu de forma online, até que eles pudessem se encontrar para gravar o audiovisual.