Anitta manda recado para fãs paraenses: 'To louca para ir aí'

A 31ª edição do Prêmio Multishow, realizada na noite da última terça-feira (03), homenageou a cantora Anitta com o ‘Troféu Vanguarda’, uma honraria concedida para destacar a carreira de sucesso da artista, que também venceu o prêmio de Funk do ano, com a música ‘Joga pra Lua’.

Em entrevista ao jornalista e influenciador Juan Filder, que representou o Grupo Liberal na premiação, a cantora mandou um recado cheio de carinho para os fãs paraenses.

“Quero mandar um beijo pra todo mundo do Pará, amo vocês demais, to louca pra ir aí abraçar todo mundo”, disse a cantora.

Os fãs paraenses de Anitta seguem ansiosas por um novo show da cantora no estado. A expectativa, é que ela se apresente no ano que vem, em um evento que deverá ser realizado antes da COP 30.