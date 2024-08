Anitta planeja vir a Belém em 2025; entenda

A cantora Anitta está planejando vir a Belém em 2025, ano da COP30. A artista quer trazer para a capital paraense o projeto "Ensaios da Anitta", uma série de shows pré-carnavalescos que realiza pelo Brasil. A equipe de Anitta esteve na capital paraense visitando locais para avaliar a viabilidade do evento.

O "Ensaios da Anitta" em Belém está sendo planejado para ocorrer em janeiro, mas ainda não está confirmado. Cada ano, o "Ensaios da Anitta" tem um tema; neste ano, a carioca homenageou as escolas de samba do Rio de Janeiro, e para o Carnaval de 2025, o tema será "Maratona da Anitta", com homenagens a diversas modalidades olímpicas esportivas.

Será a primeira vez que Anitta levará o "Ensaios" para Belém, atendendo a um pedido de muitos fãs paraenses. A última vez que Anitta esteve em Belém foi em 2016. Fãs planejam uma festa em homenagem à cantora na próxima quarta-feira, 14, em Belém. Procurada, a assessoria da Anitta preferiu não comentar sobre o assunto.