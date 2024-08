Alane Dias encerra contrato com a Globo para trabalhar com agência de Anitta e Juliette

A ex-BBB Alane Dias decidiu não renovar seu contrato com a Globo, que venceu nesta quarta-feira (31/7). Apesar de seu interesse em atuar em novelas da emissora, a paraense optou por não seguir com o agenciamento da Globo devido a problemas relatados por outros ex-agenciados, que não conseguiram aproveitar a exposição do "BBB 24" para fechar muitos anúncios. As informações são do colunista Lucas Pasin.

De acordo com o jornalista, apenas Beatriz Reis se destacou como garota-propaganda desde o confinamento. Já Alane encerra seu contrato mantendo "as portas abertas" com a Globo, diferente do campeão Davi Brito, que enfrentou problemas contratuais e perdeu um anunciante.

Para a nova fase de sua carreira, Alane fechou contrato com a BPMCom, empresa que já cuidava de sua assessoria de imprensa e também assessora artistas como Anitta, Juliette e Thiaguinho. Seu novo empresário tem experiência no agenciamento de atrizes como Bruna Marquezine e Isis Valverde.

Até o momento, Alane e a BPMCom não comentaram sobre a nova parceria. Matteus Amaral, vice-campeão do "BBB 24", retirou o contato da Globo de suas redes sociais, e Isabelle Nogueira, terceira colocada, deve anunciar sua nova agência na quinta-feira (01/08).