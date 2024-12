Time de futebol de Londres usa música de Viviane Batidão em vídeo nas redes sociais

O perfil do time de futebol de Londres, no Reino Unido, West Ham United Football Club, publicou um conteúdo no TikTok mostrando o treino dos jogadores, usando como fundo musical a música “Olha Bem Pra Mim”, hit da cantora Viviane Batidão, que lançou este ano uma versão em parceria com Solange Almeida.

Internautas reagiram à publicação do time na rede social, brincando sobre a possibilidade de uma partida entre o time inglês e o Paysandu ou o Remo. “Podia marcar um amistoso entre Paysandu e West Ham”, comentou um usuário. “West Ham X Remo em 2025”, comentou outro internauta.

“Amei”, reagiu a artista paraense. O West Ham United Football Club é um clube de futebol inglês baseado em East End, na região leste de Londres, fundado em 29 de junho de 1895. Seus principais títulos incluem uma conquista da Taça dos Clubes Vencedores de Taças, uma Liga Conferência Europa da UEFA e três Copas da Inglaterra.

ASSISTA: