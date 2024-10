Time inglês bomba na web usando melodys paraenses em postagens nas redes sociais

O West Ham United Football Club é um tradicional clube de futebol inglês, localizado no East End de Londres. Recentemente, o clube ganhou destaque no Tiktok por um motivo inusitado: várias postagens do perfil oficial da equipe na plataforma têm músicas paraenses, especificamente do gênero tecnomelody, as famosas ‘marcantes’.

A conexão inesperada entre um clube da Inglaterra e a música paraense gerou uma onda de curiosidade e interação entre os torcedores brasileiros do clube. Principalmente paraenses, que ficaram surpresos com as montagens que o West Ham frequentemente publica, utilizando esse estilo musical como trilha sonora para seus vídeos.

A maioria dos vídeos são montagens nas quais aparecem gols do clube em partidas e jogadores brasileiros, como Lucas Paquetá, que também atua na seleção brasileira.

Uma das primeiras publicações com uma música paraense aconteceu em maio deste ano, com a música ‘Coração em Chamas’, do cantor Allanzinho. Na publicação, o cantor paraense interagiu: "Minha música 😍😍😍😍" e o clube inglês respondeu: "Marcante do Pará é Allanzinho 💖💖".

Confira a lista das músicas usadas nos vídeos:

1 - Coração em Chamas (Allanzinho)

2 - Conto de Fadas (Banda Mysnck)

3 - Fingindo (Manu Bahtidão)

4 - Sem Ti (Manu Bahtidão)

5 - Búfalo do Marajo (Banda 007)

6 - Rainha (Banda os Brothers)

Até o momento, ainda não há confirmação a respeito do motivo e da relação do administrador da página com o Pará e nem o porquê de ele utilizar as músicas na edição dos vídeos. Nos comentários dos vídeos, muitos internautas comentaram a respeito. “ADM DO WEST HAM NASCEU NO GUAMÁ -BELÉM”, brincou um internauta. “Esse adm é paraense kkk? Só coloca as puras”, disse outro. “Esse gosta das nossas músicas do Pará kkkkk”, escreveu um terceiro. "Remo x West Ham no mangueirão já é realidade", disse outro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)