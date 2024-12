Viviane Batidão lança audiovisual gravado em Barcarena; assista

Vencedora da categoria Brasil no Prêmio Multishow, Viviane Batidão expande suas produções para novos públicos. Como um presente para os seus fãs e uma apresentação para quem está chegando agora, nesta quinta-feira (12), a cantora disponibiliza um novo projeto audiovisual em seu canal do YouTube, que recebe o nome de “Made In Pará” como uma homenagem ao seu estado.

O espetáculo foi gravado no Festival do Abacaxi, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém, em outubro. Um show repleto de pirotecnia, looks e coreografias elaboradas. O audiovisual apresenta a música nortista de forma vibrante e envolvente, com muitos hits da cantora.

Viviane vem ampliando sua participação no cenário musical brasileiro, levando o tecnomelody a novos patamares e conquistando espaço em eventos de grande destaque. No próximo sábado (14), a artista participa do Festival Psica ao lado de Zaynara e outros grandes nomes da música brasileira como: Liniker, João Gomes, Pablo Vittar e Fafá de Belém.

“Estamos preparando um show com tudo que o tecnomelody tem de melhor, cheio de energia, dança e muito som contagiante. O Festival é uma grande oportunidade para o público de outras regiões conhecerem um pouco da diversidade cultural paraense. Queremos que o público viva uma experiência inesquecível e sinta toda a vibração da nossa música!", diz.

Seu estilo único, que mistura elementos da cultura nortista com uma pegada contemporânea, tem chamado atenção de públicos diversos, reafirmando sua posição como um dos principais nomes do gênero.