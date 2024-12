Viviane Batidão e Valéria Paiva são atrações do ‘Rancho do Maia’

As cantoras paraenses Viviane Batidão e Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, serão atrações especiais do reality show ‘Rancho do Maia’, comandado pelo influenciador Carlinhos Maia. As apresentações estão marcadas para esta quarta-feira (11), a partir das 21h, prometendo levar o ritmo contagiante do tecnomelody e tecnobrega para o público do programa. Os detalhes dos shows serão transmitidos em live por Carlinhos.

Valéria usou seu perfil no Instagram para contar aos seguidores a novidade. Em uma publicação, ela mostrou que estava acompanhada da equipe. “Depois de uma longa viagem chegando no hotel para um descanso merecido, e amanhã vamos estar 100% para vocês”, disse a artista.

Viviane Batidão também comemorou a conquista. O convite para a artista, que venceu a categoria "Brasil" no Prêmio Multishow deste ano, foi feito em novembro.

“Carlinhos, muito obrigada por essa oportunidade que você está nos dando. Estou extremamente feliz e realizada por esse momento! São muitos anos cantando o ritmo, e viver esse momento é muito importante para enaltecer ainda mais a nossa cultura musical. Estamos preparados para mostrar para o Brasil esse som que tanto temos orgulho em fazer”, disse ela na época.