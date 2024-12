Viviane Batidão leva o tecnomelody do Pará ao ‘Rancho do Maia’: ‘Vai ser lindo!’

A cantora paraense Viviane Batidão usou suas redes sociais na noite desta terça-feira (10/12) para anunciar que está em Maceió (AL), onde se apresentará no reality show ‘Rancho do Maia’, do influenciador Carlinhos Maia. Na publicação feita no Instagram, Viviane deixou os seguidores na expectativa: "Aguardem, que vai ser lindo", escreveu.

Ela ainda destacou que levará para o evento todo a energia e vibração do tecnomelody paraense, prometendo uma imersão musical para os convidados. A live da apresentação, que será nesta quarta-feira (11), terá transmissão pelo perfil de Carlinhos Maia, a partir das 21h.

O convite para a artista, que venceu a categoria "Brasil" no Prêmio Multishow deste ano, foi feito em novembro. Viviane expressou sua felicidade e gratidão nas redes sociais: “Carlinhos, muito obrigada por essa oportunidade que você está nos dando. Estou extremamente feliz e realizada por esse momento! São muitos anos cantando o ritmo, e viver esse momento é muito importante para enaltecer ainda mais a nossa cultura musical. Estamos preparados para mostrar para o Brasil esse som que tanto temos orgulho em fazer”, afirmou.

O público paraense também poderá conferir mais de Viviane Batidão neste final de semana. Ela se apresentará juntamente com a cantora Zaynara no Festival Psica, que será realizado no sábado (14) no Estádio do Mangueirão, em Belém.