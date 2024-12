Quem é Pedroca, criador de conteúdo paraense que está no reality de Carlinhos Maia?

O influenciador Carlinhos Maia está promovendo mais uma edição do seu reality show particular ‘Rancho do Maia’, localizado em Alagoas, e entre os participantes está o paraense Pedro Allan, mais conhecido como Pedroca. Natural de Itaituba, no Pará, aos 22 anos ele é um fenômeno da internet, especialmente nas plataformas TikTok e Instagram.

Com mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram e outros 6,3 milhões no TikTok, Pedroca ganhou notoriedade por seus vídeos de humor e criatividade. O conteúdo, que começou no Facebook, conquistou uma grande audiência ao longo do tempo.

Recentemente, Pedroca conseguiu viralizar algumas publicações ao dançar com o típico ‘caqueado’ paraense um tecnobrega intitulado ‘Marmita’, produzido pelo DJ Dinho. O passo se tornou febre entre os internautas. Relembre:

Reconhecido como um "criador de conteúdo infinito", ele publica vários vídeos por dia abordando diferentes temas e recriando pequenas cenas do cotidiano com filtros e personagens que cria para alimentar seu perfil e engajar os seguidores.