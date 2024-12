Prêmio Multishow 2024: Viviane Batidão comenta indicações e novos projetos em entrevista exclusiva

Na última terça-feira (03/12), o jornalista e influenciador Juan Filder, pelo Grupo Liberal, entrevistou com exclusividade a cantora Viviane Batidão antes de sua entrada no Prêmio Multishow 2024. Durante a conversa, a artista falou sobre o momento especial que está vivendo na carreira e a emoção de representar o Norte na premiação.

“Muita emoção! Uma noite extraordinária, incrível, que eu não esperava de fato viver isso no auge dos meus 40, depois de 18 anos de carreira. Deus sabe o que faz tudo na hora certa. Ele vem preparando a gente, nada acontece por acaso”, disse Viviane.

Indicada na categoria “Brasil”, e um pouco mais tarde ganhadora da tal premiação, a cantora destacou o orgulho de representar sua região no evento. “Eu estou aqui correndo ao Prêmio Multishow, sendo uma na categoria ‘Brasil’ representando o Norte”, afirmou.

Além de comentar sobre a premiação, Viviane mencionou outros compromissos profissionais. “Eu vou estar semana que vem no Carlinhos Maia, no ‘Rancho’ do Carlinhos Maia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consigo nem assimilar, só vou vivendo”, concluiu.