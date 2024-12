Anitta encontra cachorro que fugiu na noite de Natal e agradece fãs que ajudaram nas buscas

A manhã de hoje (25) trouxe alívio para a cantora Anitta, que conseguiu encontrar seu cachorro, Charlie, após o desaparecimento do animal na noite de terça-feira (24), véspera de Natal. Em suas redes sociais, a artista compartilhou a boa notícia com seus seguidores. "Achamos o Charlie, gente. Depois eu conto para todo mundo o que aconteceu. Obrigada a todo mundo que se disponibilizou em ajudar", escreveu Anitta.

O sumiço de Charlie gerou grande preocupação e mobilizou os fãs da cantora. Na noite de terça-feira, Anitta havia informado que o cachorro fugiu dentro do seu condomínio no Rio de Janeiro e relatou o desespero da situação. "Esse é meu Natal, meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro pelo condomínio, agora estou andando. Se você ver um cachorro igual a esse da foto... Esse cachorro ainda vai me matar do coração", disse a cantora, em uma publicação nas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira, Anitta não poupou esforços e continuou procurando o animal. "A gente continua aqui na saga de tentar achar meu cachorro. Gente, ofereço recompensa, faço o que for, só quero meu cachorro de volta, nem dormi direito. Cadê esse cachorro, meu Deus?", desabafou a artista. Na manhã desta quarta-feira, 25, a busca teve um final positivo, e Charlie foi encontrado.