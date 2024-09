Shakira deixa palco após perceber fãs filmando por debaixo de seu vestido

A cantora colombiana Shakira precisou abandonar o palco após passar por uma situação constrangedora com alguns fãs durante uma apresentação. A artista estava usando um vestido curto e dançava ao som do seu novo single “Soltera” quando começou a demonstrar desconforto, puxando o look para baixo.

VEJA MAIS

Contudo, o incômodo não estava no vestido, mas em um grupo de pessoas na frente do palco que insistia em filmar por baixo da peça de roupa. Ao perceber a situação, Shakira apontou para eles com um sinal de "estou de olho", tentando chamar a atenção para o comportamento inadequado. Entretanto, ao notar que a ação deles não havia parado mesmo após o aviso, ela fez um gesto de "para mim, chega" e saiu do palco.

O incidente ocorreu durante a gravação de um videoclipe para "Soltera", que conta com a participação da artista brasileira Anitta. O evento foi realizado no último sábado (14), na boate LIV Miami, onde Shakira se apresentava para promover sua nova música. A gravação atraiu a presença de várias celebridades e influenciadores.

Após o ocorrido, muitos fãs foram até a internet e expressaram apoio à artista, criticando o comportamento das pessoas que filmavam. Um usuário escreveu: "Isso é inaceitável. Shakira teve todo o direito de sair, ninguém deve passar por esse tipo de desrespeito, especialmente durante uma apresentação." Outros ressaltaram que situações como essa são comuns e lamentáveis para mulheres em ambientes públicos.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)