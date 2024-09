VMA 2024: Anitta vence prêmio de Melhor Clipe Latino pela terceira vez

A cantora Anitta foi um dos grandes destaques do Video Music Awards (VMA) 2024, realizado na última quarta-feira (11) nos Estados Unidos. A artista conquistou sua terceira estatueta consecutiva na categoria de Melhor Clipe Latino, desta vez com o videoclipe de "Mil Veces", que conta com a participação especial de Damiano David, vocalista da banda italiana Maneskin.

A brasileira superou grandes nomes da música latina, incluindo Shakira, Karol G, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro e até a si mesma, já que também concorria com "Bellakeo", uma colaboração com o cantor Peso Pluma.

Em seu discurso de agradecimento, a cantora celebrou o excelente momento vivido pela música latina, fazendo questão de mencionar Karol G e sua turnê mundial: "Que turnê incrível. O mundo estava assistindo", disse Anitta, que também destacou o apoio incondicional dos fãs brasileiros. "Quero agradecer ao meu país, que sempre me apoia. Vocês são os motivos de eu estar aqui, e sempre voltar. Eu sei que o Brasil sempre me apoia. Estar aqui todos os anos representando o meu país é especial."

Essa é a terceira vez que Anitta leva o prêmio de Melhor Clipe Latino no VMA, tendo vencido anteriormente em 2022 com "Envolver" e em 2023 com "Funk Rave". Na cerimônia deste ano, além de vencer a categoria, a brasileira também subiu ao palco para uma apresentação memorável, misturando versos em português, inglês e espanhol.

Ela fez um medley de três músicas: "Paradise", uma colaboração inédita com DJ Khaled e Fat Joe, "Alegria", parceria com o argentino Tiago PZK, e "Savage Funk", faixa do álbum "Funk Generation".

Confira a performance de Anitta no VMA 2024:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)