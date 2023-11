Banda de rock italiana, Maneskin canta música de Cazuza em show no Brasil; vídeo

A banda italiana Maneskin fez uma homenagem ao cantor Cazuza durante um show na Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (1). O vocalista Damiano David cantou a música "Exagerado", acompanhado pelo guitarrista Thomas Raggi.

A apresentação foi parte da turnê "RUSH! World Tour", que também passa por São Paulo nesta sexta-feira (3). No Rio, a banda mudou a setlist principal para adicionar músicas que os fãs brasileiros estavam pedindo, além da homenagem a Cazuza. O vocalista da Maneskin se arriscou no português e surpreendeu a plateia.

"Exagerado" é um dos maiores sucessos do rock brasileiro. A música foi lançada em 1988, no álbum "Ideologia", e é considerada um clássico da música nacional.

VEJA MAIS

Esta é a segunda vez da Maneskin no Brasil. A primeira foi em 2022, quando a banda também se apresentou no Rock in Rio, no palco mundo.

Dessa vez, os integrantes da banda estão tendo mais tempo para conhecer a cidade. Eles visitaram as praias do Rio de Janeiro e até participaram da festa de Halloween da cantora Anitta, com quem Damiano fez par romântico no clipe de "Mil Veces".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)