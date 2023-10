Anitta grava vídeo sensual com cantor italiano Damiano David

Anitta divulgou a identidade do homem do clipe "Mil Veces", que promete cenas sensuais. Nesta segunda-feira (16), a brasileira revelou que o parceiro do projeto é Damiano David, cantor italiano, vocalista da banda Måneskin.

"Agora já sabem porque eu gravaria esse vídeo mais MIL vezes hahaha", disse Anitta, adicionando um emoji de coração em chamas.

Para que no digan que les presumo... adivinen quién??? 𝓜𝓲𝓵 𝓿𝓮𝓬𝓮𝓼 ❤️‍🔥 muy muy pronto 💋😘 pic.twitter.com/hjoTzbhxxd — Anitta (@Anitta) October 15, 2023

A cantora havia atiçado a curiosidade dos fãs ao publicar fotos sensuais sem o rosto de Damiano. A atitude levou os admiradores de Anitta a buscarem pistas para descobrir a identidade do galã.

Em uma das fotos, a cantora está deitada em cima de um homem. O registro dos pés juntos mostram uma tatuagem do parceiro que entregou a identidade de Damiano. O artista italiano tem o desenho de uma aranha no pé direito.

Anitta em nova atualização sobre Mil Veces. pic.twitter.com/AJvdg24qW4 — мαтн (@mxtheuzito) October 16, 2023

Damiano David é um artista italiano de 24 anos, e vocalista da banda Måneskin. Nascido em Roma, na Itália. O grupo musical foi formado durante colégio e conta com os integrantes Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Em 2017, a banda ganhou maior notoriedade após ficar em 2º lugar no reality "X-Factor".

O grupo é dono do sucesso "Beggin’", lançado em 2021, que viralizou no TikTok. Ao todo, a música soma 17 milhões de visualizações no YouTube e 1,5 bilhão de reproduções no Spotify.