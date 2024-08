Anitta canta no intervalo do primeiro jogo da NFL na América do Sul

Anitta será a responsável pelo show do intervalo do primeiro jogo da National Football League (NFL) na América do Sul, que ocorre no próximo dia 6 de setembro, na Arena Corinthians. A novidade foi anunciada pela própria liga de futebol americano dos Estados Unidos, nesta terça-feira (20).

Essa será a partida inaugural do campeonato 2024 da liga norte-americana, entre os times Green Bay Packers e Philadelphia Eagles.

“Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa”, disse Anitta. “Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, complementou.

Além da performance de Anitta, o evento vai celebrar a cultura e arte brasileiras também com a gaúcha DJ Carola, que se apresentará antes do início da partida. Além disso, Luísa Sonza cantará o hino nacional brasileiro, enquanto o artista brasileiro-estadunidense Zeeba cantará o hino dos EUA.