Anitta diz não participar mais de orgias e ménage: ‘Fazer amor é incomparável’

Anitta compartilhou detalhes sobre sua vida pessoal e revelou estar em uma nova fase, afirmando que agora busca relações baseadas em uma ‘conexão de energia’. A cantora afirmou que não costuma mais participar de orgias ou ménage.

Durante uma entrevista ao programa El Gordo y La Flaca, do canal Univision, nos Estados Unidos, a artista destacou que, embora o sexo possa ser algo divertido, fazer amor com alguém com quem se tem uma conexão significativa é uma experiência única.

“Já me diverti muito e fiz muitas coisas na minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, queria experimentar de tudo. Hoje, com 31, acredito que a energia é algo muito especial e sagrado. Para que eu queira compartilhar essa energia com alguém, preciso senti-la de verdade. Estou em um momento mais de me preservar, de buscar algo que me toque internamente”, afirmou.

Anitta também mencionou que não se vê mais envolvida em relações a três, embora já tenha vivido essa experiência no passado, quando namorava o surfista Pedro Scooby e a bailarina Ohana Lefundes. Ela já relatou, em outras ocasiões, ter participado de encontros com múltiplos casais enquanto estava em um relacionamento.

Apesar disso, a cantora não demonstra arrependimento. “Acredito que são fases da vida. Me diverti muito. E também precisei fazer isso para me entender como um ser humano livre. A sociedade trata com naturalidade quando homens fazem esse tipo de coisa, mas para mulheres é diferente. Então, sinto que foi uma fase em que pude entender os diferentes tipos de vida que existem”, disparou.