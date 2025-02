Show de Lady Gaga no Rio de Janeiro com cobertura da Rede Globo é anunciado oficialmente

Os rumores acabaram. Agora é oficial: Lady Gaga vai se apresentar na Praia de Copacabana no dia 3 de maio deste ano, como parte do Todo Mundo no Rio, iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro com a produtora Bonus Track, que está responsável pela produção de apresentações internacionais gratuitas nos próximos anos.

O espetáculo terá cobertura dos canais Globo, Multishow e patrocínio da cerveja Corona.

A informação foi confirmada ao vivo pela produtora Bonus Track, que o transmitiu anúncio por meio de seu canal do YouTube. Luiz Oscar Niemeyer, presidente da empresa, disse que, após o show dos Rolling Stones na Praia de Copacabana em 2006, "nunca mais faria isso", no entanto, o show de Madonna em 2024, segundo ele, "mostrou o quão importante e benéfico [o evento] é para a cidade do Rio de Janeiro."

Gaga esteve pela última vez no Brasil em 2012, com passagens pelo Rio, São Paulo e Porto Alegre. Em 2017, ela motivou a criação de memes ao anunciar que a participação no Rock in Rio estava cancelada no dia do show. O bordão "a Lady Gaga não vem mais!" ficou famoso nas redes sociais no Brasil.