Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

'Só a gente tem isso aqui', contesta cantor de Recife sobre título de Belém e reacende disputa pelo brega (Reprodução/ Instagram)

A discussão sobre qual cidade pode ser considerada a verdadeira “capital do brega” voltou a ganhar destaque nas redes sociais desde o último sábado (26). O programa Fantástico, da TV Globo, exibirá neste domingo (27)  uma reportagem especial da jornalista Bianka Carvalho, da Globo Pernambuco, ao lado do humorista e influenciador Anderson Neiff, conhecido como “Rei do Brega Funk”. A atração promete apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital mundial do brega. Confira:

Na chamada divulgada pelo perfil da emissora local, Anderson Neiff provoca: “Belém do Pará, capital do brega? Que ‘tiração’ é essa? Só a gente tem isso aqui”, diz, em tom de brincadeira, gerando repercussão nas redes sociais. A fala contesta o título atribuído à capital paraense e reacende o debate sobre a origem e autenticidade do gênero musical.

Internautas se dividiram nas reações após a chamada ser compartilhada. “Dá tanto engajamento afrontar o Pará que até um portal de notícia que deveria ser sério cria rivalidade onde não há”, escreveu a influenciadora paraense Ísis Vieira. 

Outra internauta comentou: “Aqui no Pará é ‘brega marcante’, aparelhagem, mas vocês não estão preparados para essa conversa”. Também houve quem criticasse a comparação entre estilos musicais: “Ele por ser da área da música deveria saber a diferença de ritmo, brega do Pará para o brega funk”. 

Outros comentários reforçaram a pluralidade do gênero. “São bregas totalmente diferentes. Dito isso, parabéns, Neiff”, escreveu uma internauta. Outra complementou: “O brega funk é de Recife, sim, mas o nosso brega marcante é nosso. Aprendam a diferenciar”.

A polêmica acontece meses após Belém ser oficialmente reconhecida como a capital mundial do brega pela ONU Turismo, em junho deste ano. O título consolidou a cidade como referência internacional do gênero e reforçou o valor cultural do estilo paraense.

