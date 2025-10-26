Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Anderson Neiff, o cantor que questiona Belém como verdadeira 'capital do brega'

Em entrevista ao Fantástico, influenciador afirma que Recife deveria receber o título de capital do brega

Hannah Franco
fonte

Anderson Neiff declara ao Fantástico que Recife deveria receber o título de capital do brega; veja o vídeo (Reprodução/Instagram)

O cantor e influenciador Anderson Neiff, conhecido como o “Rei do Brega Funk”, gerou polêmica ao questionar o título de Belém do Pará como capital do brega. Em vídeo divulgado pela TV Globo Pernambuco, Neiff disse: “Belém do Pará, capital do brega? Que ‘tiração’ é essa? Só a gente tem isso aqui”. A declaração repercutiu nas redes sociais e será tema de uma reportagem do programa Fantástico, que vai ao ar neste domingo (26/10), apresentada pela jornalista Bianka Carvalho.

Na matéria, Neiff defende que Recife, sua cidade natal, seria a verdadeira capital do brega, destacando o brega funk, ritmo que conta com batidas eletrônicas do funk.

VEJA MAIS

image Belém celebra com festa o título de Capital Mundial do Brega; prefeito anuncia Museu para o gênero
O ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino, foi o responsável por entregar a placa que reconhece Belém como referência mundial do brega

image Joelma lança música com Ministério do Turismo: ‘O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital'
A canção, divulgada no Dia Mundial da Música (01/10), comemora o reconhecimento dado pela ONU Turismo à cidade de Capital Mundial do Brega

A polêmica surgiu porque muitos apontam que o cantor confunde brega do Pará com brega funk. Criado em Recife em 2011, o brega funk é mais animado e dançante, enquanto o brega paraense é mais tradicional, com letras emotivas e melodias marcantes. Bandas como Calypso, Sayonara e Fruto Sensual são referências do estilo.

Belém foi oficialmente reconhecida pela ONU Turismo como a capital mundial do brega, em junho deste ano, consolidando a cidade como referência internacional do gênero.

Quem é Anderson Neiff?

Anderson Neiff é cantor, produtor, empresário, dançarino e influenciador digital pernambucano, considerado uma das maiores referências do brega funk. Ele ganhou notoriedade na internet com vídeos de dança e humor, acumulando mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

Como artista, é responsável por sucessos do ritmo, como "Tua Ex é uma Delícia", e se destaca como grande influência do movimento.

Além da carreira musical, Neiff também promove o reality show “N1 Influencers”, que já esteve envolto em polêmicas, incluindo acidentes com participantes. Em julho deste ano, seu nome esteve ligado a um incidente durante um show do grupo Os Neiffs, em Cubati, na Paraíba, quando um adolescente morreu e dois ficaram feridos durante uma confusão no evento.

O cantor esteve presente na audiência pública, realizada em maio deste ano, para sancionar o Dia Nacional do Brega. "Hoje, graças ao movimento brega, eu sou um empresário, sou cantor e sou conhecido através deste movimento. Então, eu estou muito feliz. Muitas pessoas desacreditaram de mim, mas hoje eu estou aqui em Brasília. Eu nunca acreditei que iria chegar aqui, mas sou um desacreditado que acreditou num sonho, e hoje estou aqui", afirmou o artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

anderson neiff

brega
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Documentário sobre Dona Onete é exibido na Mostra de São Paulo

Longa será apresentado neste domingo (26), na Cinemateca, com presença da artista paraense, e volta à programação na próxima terça-feira (29)

26.10.25 14h03

FAMOSOS

Nasce Eloáh, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Influenciadora publicou vídeo no TikTok mostrando os preparativos para a maternidade antes do parto da filha com o empresário

26.10.25 11h25

VOCÊ ASSISTIRIA?

K-drama no Ver-o-Peso: Fotógrafo paraense cria dorama ambientado em Belém com ajuda da IA

Imagens mostram a Basílica de Nazaré, MABE e casarões históricos como cenários de drama asiático

26.10.25 10h47

POLÊMICA

Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

26.10.25 10h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

de novo?

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chega ao fim após denúncia de agressão

O caso teria acontecido no apartamento da modelo no Rio de Janeiro e resultou em um registro policial

25.10.25 18h45

POLÊMICA

Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

26.10.25 10h02

EFETIVIDADE

Belém se prepara para o Global Citizen Festival com música e ativismo pela Amazônia

Grandes personalidades se apresentam de forma voluntária, apoiando a campanha Proteja a Amazônia. O festival busca engajar a população em ações concretas de preservação e apoio às comunidades da região, com ingressos gratuitos para os moradores do Pará

26.10.25 8h00

FAMOSOS

Nasce Eloáh, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Influenciadora publicou vídeo no TikTok mostrando os preparativos para a maternidade antes do parto da filha com o empresário

26.10.25 11h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda