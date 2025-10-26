Quem é Anderson Neiff, o cantor que questiona Belém como verdadeira 'capital do brega'

O cantor e influenciador Anderson Neiff, conhecido como o “Rei do Brega Funk”, gerou polêmica ao questionar o título de Belém do Pará como capital do brega. Em vídeo divulgado pela TV Globo Pernambuco, Neiff disse: “Belém do Pará, capital do brega? Que ‘tiração’ é essa? Só a gente tem isso aqui”. A declaração repercutiu nas redes sociais e será tema de uma reportagem do programa Fantástico, que vai ao ar neste domingo (26/10), apresentada pela jornalista Bianka Carvalho.

Na matéria, Neiff defende que Recife, sua cidade natal, seria a verdadeira capital do brega, destacando o brega funk, ritmo que conta com batidas eletrônicas do funk.

A polêmica surgiu porque muitos apontam que o cantor confunde brega do Pará com brega funk. Criado em Recife em 2011, o brega funk é mais animado e dançante, enquanto o brega paraense é mais tradicional, com letras emotivas e melodias marcantes. Bandas como Calypso, Sayonara e Fruto Sensual são referências do estilo.

Belém foi oficialmente reconhecida pela ONU Turismo como a capital mundial do brega, em junho deste ano, consolidando a cidade como referência internacional do gênero.

Quem é Anderson Neiff?

Anderson Neiff é cantor, produtor, empresário, dançarino e influenciador digital pernambucano, considerado uma das maiores referências do brega funk. Ele ganhou notoriedade na internet com vídeos de dança e humor, acumulando mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.

Como artista, é responsável por sucessos do ritmo, como "Tua Ex é uma Delícia", e se destaca como grande influência do movimento.

Além da carreira musical, Neiff também promove o reality show “N1 Influencers”, que já esteve envolto em polêmicas, incluindo acidentes com participantes. Em julho deste ano, seu nome esteve ligado a um incidente durante um show do grupo Os Neiffs, em Cubati, na Paraíba, quando um adolescente morreu e dois ficaram feridos durante uma confusão no evento.

O cantor esteve presente na audiência pública, realizada em maio deste ano, para sancionar o Dia Nacional do Brega. "Hoje, graças ao movimento brega, eu sou um empresário, sou cantor e sou conhecido através deste movimento. Então, eu estou muito feliz. Muitas pessoas desacreditaram de mim, mas hoje eu estou aqui em Brasília. Eu nunca acreditei que iria chegar aqui, mas sou um desacreditado que acreditou num sonho, e hoje estou aqui", afirmou o artista.