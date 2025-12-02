Conheça Luiz Gabriel, o jovem talento de Marabá que viralizou cantando 'Oh Happy Day'

85 mil seguidores e contando... essa é apenas uma das mudanças que Luiz Gabriel Mendes, de apenas 11 anos, viu acontecer na sua vida desde que sua voz viralizou em um vídeo divulgado nas redes sociais. O garoto vive em Marabá, no sudeste do Estado, com os pais e dois irmãos e estuda música na Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM). Apesar do esforço e dedicação do pequeno nas aulas de música, a aptidão de Gabriel pode ser um talento que veio com ele de berço. Filho da cantora gospel Mara Mendes e do professor Luiz Moreira, ele tem contato com a arte desde muito pequeno e concilia os ensinamentos que recebe na casa simples em que mora com a família com os conhecimentos aprendidos nas aulas da FCCM.

Nas imagens que correram as redes sociais na última semana, Luiz Gabriel aparece na frente da banda. As roupas modestas deixam transparecer a origem humilde do garoto, mas contrastam com o poder vocal que ele apresenta na interpretação do clássico "Oh Happy Day", eternizado na voz de Edwin Hawkins e sucesso na trilha sonora do filme Mudança de Hábito (1992). "Na cantata que nós estamos preparando, o Gabriel é um dos solistas, com essa música. Durante um ensaio simples, que nós registramos com o celular, o vídeo acabou viralizando de uma forma que ninguém esperava", explica a professora da FCCM, Jaivania Araújo. "É uma apresentação para a qual ele vem sendo preparado, porque agora com essa repercussão a gente precisa que ele esteja pronto para ser abordado, reconhecido. Mas o Gabriel é um aluno muito aplicado, ele aprende tudo muito rápido", elogia.

Em casa, o jovem cantor divide responsabilidades. Sendo filho mais velho, Gabriel foi ensinado desde cedo a ajudar nas tarefas domésticas e, com isso, contribui com a limpeza e organização da casa que ainda está em obras. "O piso da nossa casa ainda não está pronto, não tem cerâmica, não tem forro. Então, quando não estou nas aulas, estou sempre ajudando, varro a casa, ajudo a limpar", comenta. Perguntado sobre a fama repentina ainda tão jovem, Gabriel brinca e expõe o seu olhar juvenil. "Até o pessoal da rua aqui, passam de bicicleta na frente de casa e falam 'aí, Gabriel! Tá famoso, hein", conta aos risos.

"É um momento maravilhoso que estamos vivendo, com tudo isso. A nossa família inteira, todos nós cantamos, tocamos, além de mãe também ensino técnica vocal a ele. E nós agradecemos demais a todos os seguidores, todos que estão compartilhando, curtindo. É um momento muito marcante da nossa vida", disse Mara. "E esperamos que muitas portas se abram pra ele. Estamos impactados, emocionados com tudo o que está acontecendo".

Luiz Gabriel é uma das atrações da cantata de Natal que será apresentada nos próximos dias 19 e 20 de dezembro, na Praça Duque de Caxias, no núcleo Marabá Pioneira. No local, o público poderá conferir o talento do garoto gratuitamente e prestigiar ainda outros jovens artistas que estão sendo formados pela Fundação Casa da Cultura de Marabá.