VÍDEO: Música de Felipe Cordeiro entra para trilha sonora de novela da Globo

O Pará estará presente na próxima novela das seis da TV Globo. A música Problema Seu, do guitarrista e produtor musical paraense Felipe Cordeiro, foi incluída na trilha sonora de A Nobreza do Amor, que estreia no dia 16 de março.

A canção aparece no trailer oficial da novela, divulgado recentemente pela emissora. O próprio artista compartilhou um vídeo nas redes sociais comentando a novidade e celebrando a presença da guitarrada paraense na produção nacional.

Problema Seu foi lançada em 2013 e integra o segundo álbum de Felipe Cordeiro. A música é uma parceria com Mestre Manoel Cordeiro e o produtor Carlos Eduardo Miranda, e se tornou um dos destaques dos shows do artista.

Segundo o músico, Problema Seu combina elementos da guitarrada, lambada e carimbó, reforçando a identidade amazônica da faixa. Em vídeo publicado nas redes sociais, Felipe celebrou a conquista e destacou a representatividade do ritmo paraense na televisão brasileira.

A presença da música na novela marca a chegada da guitarrada à trilha sonora de uma produção de grande alcance nacional. O gênero, típico do Pará, mistura ritmos regionais como carimbó e siriá com influências caribenhas, tendo a guitarra elétrica como instrumento principal.

A Nobreza do Amor estreia no dia 16 de março e conta com nomes conhecidos do público no elenco, como Zezé Motta, Nicolas Prattes e Rodrigo Simas.

Confira o trailer da novela: