Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Música de Felipe Cordeiro entra para trilha sonora de novela da Globo

Trilha de A Nobreza do Amor traz a música Problema Seu e destaca a guitarrada paraense em rede nacional

Hannah Franco

O Pará estará presente na próxima novela das seis da TV Globo. A música Problema Seu, do guitarrista e produtor musical paraense Felipe Cordeiro, foi incluída na trilha sonora de A Nobreza do Amor, que estreia no dia 16 de março.

A canção aparece no trailer oficial da novela, divulgado recentemente pela emissora. O próprio artista compartilhou um vídeo nas redes sociais comentando a novidade e celebrando a presença da guitarrada paraense na produção nacional.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Felipe Cordeiro cria versão guitarrada de trilha sonora de 'O Agente Secreto'
Músico paraense compartilhou releitura nas redes sociais para celebrar Globo de Ouro conquistado pelo filme brasileiro

image Tiny Desk Brasil recebe a guitarrada de Manoel e Felipe Cordeiro
Os artistas puderam tocar os ritmos do norte do Brasil. Paraenses se sentiram muito bem representados

Problema Seu foi lançada em 2013 e integra o segundo álbum de Felipe Cordeiro. A música é uma parceria com Mestre Manoel Cordeiro e o produtor Carlos Eduardo Miranda, e se tornou um dos destaques dos shows do artista.

Segundo o músico, Problema Seu combina elementos da guitarrada, lambada e carimbó, reforçando a identidade amazônica da faixa. Em vídeo publicado nas redes sociais, Felipe celebrou a conquista e destacou a representatividade do ritmo paraense na televisão brasileira.

A presença da música na novela marca a chegada da guitarrada à trilha sonora de uma produção de grande alcance nacional. O gênero, típico do Pará, mistura ritmos regionais como carimbó e siriá com influências caribenhas, tendo a guitarra elétrica como instrumento principal.

A Nobreza do Amor estreia no dia 16 de março e conta com nomes conhecidos do público no elenco, como Zezé Motta, Nicolas Prattes e Rodrigo Simas.

Confira o trailer da novela:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

BBB 26

Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo

O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica

24.02.26 7h52

LUTO

Ator Robert Carradine, de 'Lizzie McGuire', morre aos 71 anos

Intérprete de Lewis em “A Vingança dos Nerds”, ele lutava contra transtorno bipolar há quase duas décadas, segundo a família

24.02.26 7h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda