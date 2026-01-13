VÍDEO: Felipe Cordeiro cria versão guitarrada de trilha sonora de 'O Agente Secreto'

O guitarrista e produtor musical paraense Felipe Cordeiro publicou, nas redes sociais, uma versão em ritmo de guitarrada da trilha sonora do filme “O Agente Secreto”. A releitura foi compartilhada como forma de celebrar o Globo de Ouro conquistado pelo longa-metragem brasileiro.

Na publicação, Felipe apresentou sua própria interpretação da música-tema do filme e destacou o orgulho regional na homenagem ao cinema nacional. “Guitarrada Secreta: o meu jeitinho paraense de celebrar o cinema nacional”, escreveu na legenda.

A música escolhida para a releitura foi “Guerra e Pace, Pollo e Brace”, faixa marcante da trilha sonora de “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A composição é assinada pelo italiano Ennio Morricone e conta com vocais infantis e uma mistura de rock, psicodelia e humor.

A guitarrada, estilo de Felipe Cordeiro, é um estilo musical que mistura ritmos regionais, como carimbó e siriá, com influências caribenhas, tendo a guitarra elétrica como instrumento principal.

Nos comentários do vídeo, internautas elogiaram a iniciativa e a sonoridade da releitura. “A música paraense tem o molho! 😍❤️”, escreveu um seguidor. “Ficou demaaaais!!! 👏”, comentou outro.