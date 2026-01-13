Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Felipe Cordeiro cria versão guitarrada de trilha sonora de 'O Agente Secreto'

Músico paraense compartilhou releitura nas redes sociais para celebrar Globo de Ouro conquistado pelo filme brasileiro

Hannah Franco
fonte

Felipe Cordeiro homenageia “O Agente Secreto” com versão em guitarrada. (Reprodução/Instagram e Divulgação/Victor Jucá)

O guitarrista e produtor musical paraense Felipe Cordeiro publicou, nas redes sociais, uma versão em ritmo de guitarrada da trilha sonora do filme “O Agente Secreto”. A releitura foi compartilhada como forma de celebrar o Globo de Ouro conquistado pelo longa-metragem brasileiro.

Na publicação, Felipe apresentou sua própria interpretação da música-tema do filme e destacou o orgulho regional na homenagem ao cinema nacional. “Guitarrada Secreta: o meu jeitinho paraense de celebrar o cinema nacional”, escreveu na legenda.

A música escolhida para a releitura foi “Guerra e Pace, Pollo e Brace”, faixa marcante da trilha sonora de “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A composição é assinada pelo italiano Ennio Morricone e conta com vocais infantis e uma mistura de rock, psicodelia e humor.

A guitarrada, estilo de Felipe Cordeiro, é um estilo musical que mistura ritmos regionais, como carimbó e siriá, com influências caribenhas, tendo a guitarra elétrica como instrumento principal. 

Nos comentários do vídeo, internautas elogiaram a iniciativa e a sonoridade da releitura. “A música paraense tem o molho! 😍❤️”, escreveu um seguidor. “Ficou demaaaais!!! 👏”, comentou outro.

.
