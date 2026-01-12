Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Onde assistir a 'O Agente Secreto' em Belém? Filme é vencedor de 2 Globos de Ouro

Longa estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho está em cartaz em Belém; saiba onde

O Liberal
fonte

Longa "O Agente Secreto" vem fazendo história no cinema nacional (Victor Jucá/Divulgação)

O filme O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, pode ser assistido em Belém nesta semana no Cine Líbero Luxardo, no bairro de Nazaré. A produção brasileira ganhou destaque internacional após conquistar 2 prêmios no Globo de Ouro 2026, realizado no domingo (11), em Los Angeles (EUA).

No entanto, o longa não está em cartaz nas redes de cinema comerciais de Belém e Ananindeua. As exibições ocorrem exclusivamente no circuito alternativo, com sessões programadas para terça-feira (13) e quarta-feira (14).

A vitória no Globo de Ouro marcou um feito inédito para o cinema nacional. Wagner Moura venceu na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, tornando-se o primeiro homem brasileiro a conquistar o prêmio. Já “O Agente Secreto” também levou o troféu de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

'O Agente Secreto' recebe 3 indicações ao Online Film Critics Society Award
Outros destaques são Marty Supreme, com nove, e Valor Sentimental, com oito. Frankenstein e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet receberam sete indicações cada.

Globo de Ouro 2026: confira a lista de vencedores
Entre os vitoriosos, está o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e o ator Wagner Moura

Wagner Moura ou Wagner Maniçoba? Entenda a relação do ator com o prato típico paraense
O nome do artista é, curiosamente, ligado à culinária do Pará. Nesse domingo (11), Wagner foi consagrado como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026

Quando e onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em Belém

As sessões do filme em Belém acontecem no Cine Líbero Luxardo, espaço tradicional de exibição de produções nacionais e internacionais fora do circuito comercial. Confira os horários:

  • Terça-feira (13): 15h
  • Quarta-feira (14): 17h

O Cine Líbero Luxardo fica localizado na avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Ingressos, pagamento e regras do Cine Líbero Luxardo

Os ingressos para assistir ao filme têm valores acessíveis e seguem regras específicas do espaço. Veja os detalhes:

  • Inteira: R$ 12
  • Meia: R$ 6
  • Forma de pagamento: apenas em dinheiro
  • Abertura da bilheteria: uma hora antes da sessão
  • Lotação da sala: 98 lugares

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas dentro da sala de exibição.

Reconhecimento internacional do cinema brasileiro

Além do prêmio individual de Wagner Moura, “O Agente Secreto” também foi consagrado como Melhor Filme (Drama) no Globo de Ouro, consolidando o reconhecimento internacional da obra. A produção se destacou entre os principais títulos da indústria cinematográfica mundial na edição de 2026 da premiação.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa aborda temas como vigilância, poder e memória, recorrentes na filmografia do diretor. A narrativa acompanha um homem envolvido em uma complexa rede de espionagem, inserido em um cenário de instabilidade política e disputas de poder, conduzindo o público por uma trama marcada por tensão política e conflitos de identidade.

Por enquanto, não há previsão de estreia do filme nas plataformas digitais.

Palavras-chave

onde assistir 'o agente secreto'

o agente secreto

Cinema

Cinema em Belém
Cinema
.
