O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Wagner Moura ou Wagner Maniçoba? Entenda a relação do ator com o prato típico paraense

O nome do artista é, curiosamente, ligado à culinária do Pará. Nesse domingo (11), Wagner foi consagrado como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026

Lívia Ximenes
fonte

Wagner Maniçoba de Moura no Globo de Ouro 2026 (CHRIS PIZZELLO / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Wagner Moura tem uma ligação curiosa com o Pará e a culinária tradicional. Ganhador do Globo de Ouro 2026 como Melhor Ator em Filme de Drama, o artista tem um prato típico como sobrenome: Maniçoba. O nome da família veio do lado materno e é celebrado pelo baiano.

A estrela do cinema nacional se chama Wagner Maniçoba de Moura. Em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, o ator explicou sobre o nome do meio. “Família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba. Que é essa comida, muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no recôncavo da Bahia também”, falou.

Wagner ressaltou que não sabe de onde veio, mas gosta do sobrenome. “Acho fod* ter um nome brasileiro, indígena”, ressaltou.

Palavras-chave

Wagner Moura

Wagner Maniçoba de Moura

Globo de Ouro 2026

O Agente Secreto
