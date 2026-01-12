Capa Jornal Amazônia
Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama

O baiano foi premiado nesse domingo (11) pelo papel no longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

Lívia Ximenes
fonte

Wagner Moura vence Globo de Ouro 2026 como Melhor Ator em Filme de Drama (CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Wagner Moura marcou a história do cinema brasileiro durante o Globo de Ouro 2026, nesse domingo (11). O baiano conquistou a vitória como Melhor Ator em Filme de Drama, pelo longa “O Agente Secreto”, se tornando o primeiro homem brasileiro a vencer na categoria. A produção de Kleber Mendonça Filho também ganhou como Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

Brasil vence dois prêmios no Globo de Ouro 2026

Em 2025, Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, com “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. As obras possuem algo em comum: se passam na década de 1970, durante a ditadura militar. De diferentes maneiras, os filmes de Kleber e Walter expressam os efeitos do regime vivido no Brasil entre 1964 e 1985.

“O Agente Secreto” também foi indicado à maior categoria da noite — Melhor Filme. Entretanto, apesar da torcida e esperança, o longa não levou a estatueta. A vitória ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, dirigida por Paul Thomas Anderson e estrelada por Leonardo DiCaprio.

