Globo de Ouro 2026: Wagner Moura é o 1º homem brasileiro a vencer como Melhor Ator em Filme de Drama

Wagner Moura marcou a história do cinema brasileiro durante o Globo de Ouro 2026, nesse domingo (11). O baiano conquistou a vitória como Melhor Ator em Filme de Drama, pelo longa “O Agente Secreto”, se tornando o primeiro homem brasileiro a vencer na categoria. A produção de Kleber Mendonça Filho também ganhou como Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

Em 2025, Fernanda Torres foi a primeira mulher brasileira a vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, com “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. As obras possuem algo em comum: se passam na década de 1970, durante a ditadura militar. De diferentes maneiras, os filmes de Kleber e Walter expressam os efeitos do regime vivido no Brasil entre 1964 e 1985.

“O Agente Secreto” também foi indicado à maior categoria da noite — Melhor Filme. Entretanto, apesar da torcida e esperança, o longa não levou a estatueta. A vitória ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, dirigida por Paul Thomas Anderson e estrelada por Leonardo DiCaprio.