O Liberal chevron right Cultura chevron right

Globo de Ouro: Lula e Janja celebram prêmios do filme 'O Agente Secreto'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou, na madrugada desta segunda-feira, 12, a vitória do filme brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro 2026. Em publicação nas redes sociais, o petista afirmou estar "muito feliz", ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, com o reconhecimento internacional da produção.

Segundo Lula, o prêmio representa o fortalecimento do cinema nacional no cenário global. "Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo", escreveu. O presidente também destacou o trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho e do elenco do longa.

Na mensagem, Lula citou os atores Wagner Moura, Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Gabriel Leone e Carlos Francisco. Para o presidente, a obra "escreve mais um capítulo da história do cinema brasileiro".

Lula afirmou ainda que O Agente Secreto contribui para preservar a memória do País ao abordar a violência do período da ditadura militar e a resistência da sociedade brasileira. "É um filme essencial para que esse passado não seja esquecido", disse.

A primeira-dama também se manifestou nas redes sociais. Em publicação no Instagram, Janja destacou o impacto simbólico da premiação. "O Agente Secreto honra a memória do nosso país e reforça o audiovisual brasileiro como referência mundial", afirmou.

Além do prêmio de melhor filme em língua não inglesa, Lula celebrou a vitória de Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama. O presidente classificou a estatueta como "merecida" e elogiou a atuação do ator baiano no longa.

O Agente Secreto tornou-se o primeiro filme brasileiro a receber três indicações ao Globo de Ouro. Além da vitória, concorreu nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama. Antes disso, o Brasil havia vencido a categoria apenas em 1998, com Central do Brasil, dirigido por Walter Salles.

Em agosto do ano passado, Lula e Janja receberam o elenco da produção no Palácio da Alvorada para uma sessão especial. A estreia comercial do filme no Brasil ocorreu em novembro.

Palavras-chave

GLOBO DE OURO 2026/PREMIAÇÃO/O AGENTE SECRETO/VITÓRIA

Lula
Cultura
.
