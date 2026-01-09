O Agente Secreto vence Globo de Ouro e destaca cinema brasileiro

O cinema brasileiro conquistou um reconhecimento histórico na noite deste domingo (11) com a vitória de “O Agente Secreto” no Globo de Ouro de Melhor Filme (Drama). A premiação, realizada em Los Angeles, colocou a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho entre os principais destaques da indústria cinematográfica internacional.

O longa-metragem se sobressaiu entre produções de grandes estúdios ao apostar em uma narrativa densa e autoral. A obra aborda temas como vigilância, poder e memória, elementos recorrentes no cinema do diretor, e constrói uma trama marcada por tensão política e conflitos de identidade.

A história acompanha um homem envolvido em uma complexa rede de espionagem, inserido em um contexto de instabilidade e disputas de poder, que conduz o espectador por camadas de suspense e reflexão.

VEJA MAIS

Reconhecimento internacional do cinema nacional

A conquista reforça a presença do cinema brasileiro no circuito internacional e amplia a visibilidade de produções nacionais em premiações de grande relevância. Com o prêmio, “O Agente Secreto” passa a integrar a lista de filmes brasileiros que alcançaram destaque em eventos de projeção mundial.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)