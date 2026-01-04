'O Agente Secreto' vence Critics Choice de Melhor Filme de Língua Estrangeira

O Agente Secreto, longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026 neste domingo, 4.

O longa superou a disputa entre Foi Apenas um Acidente (França), A Garota Canhota (Taiwan), No Other Choice (Coreia do Sul), Sirat (Espanha) e Belén - Uma História de Injustiça (Argentina).

O Brasil ainda pode terminar a noite com mais uma vitória de O Agente Secreto. O ator Wagner Moura, protagonista do filme brasileiro, concorre ao prêmio de Melhor Ator. O páreo, no entanto, é duro. Além de Moura, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke e Michael B. Jordan também disputam o prêmio.

O Critics Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. Por entregar suas estatuetas logo no início do ano, o evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que venceu Melhor Filme Internacional no Oscar do ano passado, o Brasil sonha com novas indicações ao principal prêmio do cinema mundial.

O Agente Secreto já está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional e de Melhor Escalação de Elenco, em lista divulgada no último dia 16, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os indicados a Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026

- Foi Apenas um Acidente (França) - A Garota Canhota (Taiwan) - No Other Choice (Coreia do Sul) - O Agente Secreto (Brasil) - Sirat (Espanha) - Belén (Argentina)