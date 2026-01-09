Gata do filme ‘O Agente Secreto’ ganha prêmio em festival de cinema

A gata Carminha, que vive Liza e Elis no filme “O Agente Secreto”, ganhou o prêmio Golden Beast no The New York Film Festival, nos Estados Unidos (EUA). A felina recebeu a honraria nessa quinta-feira (8), três dias antes do Globo de Ouro, que pode premiar o longa em três categorias — Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho de Wagner Moura. A categoria é destinada a animais e outras criaturas que se destacam em produções cinematográficas.

O diretor de “O Agente Secreto”, Kleber Mendonça Filho, celebrou a vitória de Carminha no X. “O Agente Secreto recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, The Golden Beast (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York”, escreveu. Kleber destacou a alegria em receber a estatueta: “Recebi finalmente o cobiçado troféu das mãos de Florence Almozini, diretora de Programação e grande pessoa. Que emoção.”

Carminha foi adotada por Kamila Alves há seis anos. A tutora, especialista em comportamento felino, costumava publicar bastidores do filme e conta que a gata é a sua “principal professora”. Na produção, Carminha foi alterada com CGI para ter os rostos de Liz e Elis, gatas que dividem o mesmo corpo.