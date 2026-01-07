Revista americana aposta em vitórias de Wagner Moura e 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro
O veículo aponta o brasileiro como provável vencedor da categoria
A revista norte-americana Variety, especializada em cinema, publicou nesta quarta-feira, 7, suas apostas para o Globo de Ouro, que ocorre no próximo domingo, 11, e apontou uma vitória dupla para o filme O Agente Secreto.
O veículo aponta o brasileiro Wagner Moura como provável vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, e o longa de Kleber Mendonça Filho vencendo na categoria Melhor Filme Internacional.
"A categoria de melhor ator (drama) promete fazer história, com Wagner Moura como favorito por O Agente Secreto, superando por pouco Michael B. Jordan, de Pecadores. Moura, o primeiro brasileiro indicado na categoria, parece estar seguindo os passos de Fernanda Torres, que ganhou um Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui no ano passado", diz a publicação.
Na segunda-feira, 5, a revista Vanity Fair também previu Wagner Moura como vencedor. Nesta quarta-feira, porém, o ator brasileiro ficou de fora da lista do The Actor Awards, antigo SAG Awards. A indicação era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar nomeações de conterrâneos.
