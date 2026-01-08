Capa Jornal Amazônia
Prêmios de Wagner Moura: saiba em quais outras premiações o ator já se destacou

A expectativa segue alta para o Oscar, a principal premiação do cinema mundial

Gabrielle Borges
fonte

Wagner Moura está entre um dos favoritos ao prêmio do Golden Globe e indicação aoOscar (Divulgação)

Wagner Moura pode ser eleito Melhor Ator no Globo de Ouro por sua atuação no filme "O Agente Secreto", na cerimônia que acontece neste domingo (11). Independentemente do resultado, o ator brasileiro tem se destacado nos últimos anos e conquistado reconhecimento internacional em diversas outras premiações.

Confira os prêmios que ele já ganhou recentemente e as indicações que recebeu ao longo da carreira.

Carreira no teatro e Tropa de Elite

A carreira de Wagner Moura começou no teatro em Salvador, na Bahia, antes de se formar em jornalismo. Ele conquistou reconhecimento nacional no início dos anos 2000 e, no cinema, ganhou destaque com atuações aclamadas em Carandiru (2003), Ó Paí, Ó (2007) e na franquia Tropa de Elite (2007 e 2010), interpretando o famoso Capitão Nascimento.

Com Tropa de Elite, Wagner Moura foi reconhecido como Melhor Ator pelo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (Prêmio Grande Otelo), tanto no primeiro quanto no segundo filme da franquia.

Além de atuar, Moura também tem se destacado como diretor e roteirista. Ele estreou na direção com Marighella (2021), filme que retrata a trajetória de Carlos Marighella, guerrilheiro brasileiro que liderou ações armadas contra a ditadura militar no país.

Carreira internacional

Wagner Moura também passou a atuar em produções internacionais. Na série Narcos, em que interpretou o narcotraficante colombiano Pablo Escobar, ele consolidou seu nome no mercado global.

A performance rendeu ao ator brasileiro a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática, em 2016, embora o prêmio tenha sido conquistado por Jon Hamm, por Mad Men.

Com "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura voltou a se destacar em premiações internacionais.

Ele se tornou o primeiro ator sul-americano a vencer o Prêmio de Interpretação Masculina no Festival de Cannes, foi reconhecido como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York (New York Film Critics Circle Award) e tem a chance de conquistar seu primeiro Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme Dramático.

No ano passado, pelo mesmo trabalho, Moura também recebeu o Golden Eye Award no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça, em reconhecimento à sua carreira e performance.

O ator chegou a ser indicado a Melhor Ator no Critics Choice Awards, realizado no último domingo (4), mas não venceu. Já o filme "O Agente Secreto" levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro.

Expectativa para o Oscar

A expectativa segue alta para o Oscar, a principal premiação do cinema mundial. O "Agente Secreto" foi pré-selecionado para a categoria de Melhor Filme Internacional, mas a lista final de concorrentes será divulgada apenas no final de janeiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

