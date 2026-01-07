Actor Awards revela indicados, mas Wagner Moura fica de fora; veja lista completa
O The Actor Awards, antigo SAG Awards, anunciou na tarde desta quarta-feira, 7, os indicados à 32ª edição da premiação realizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. O prêmio, um dos mais tradicionais dos EUA, é considerado um dos principais termômetros para as indicações ao Oscar.
O ator Wagner Moura, que poderia ter sido indicado por sua atuação em O Agente Secreto, acabou ficando de fora da lista. A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos. A brasileira Fernanda Torres, por exemplo, foi esnobada em 2025 por seu papel em Ainda Estou Aqui. Em 2023, a alemã Sandra Hüller também não foi indicada por sua atuação em Anatomia de uma Queda.
Outra ausência sentida na premiação foi o elenco de Valor Sentimental. Nomes como Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas são tidos como fortes concorrentes ao Oscar, mas foram esquecidos pelo prêmio. Até mesmo Elle Fanning, atriz norte-americana que integra a produção de Joachim Trier, foi esnobada.
A cerimônia do prêmio ocorre no dia 1º de março, 10 dias antes do Oscar, a partir das 22h (horário de Brasília). O evento, que ocorre em Los Angeles, será transmitido ao vivo pela Netflix. O ator Harrison Ford receberá o Life Achievement Award, prêmio honorário de carreira, durante a premiação.
Veja a lista de indicados ao Actor Awards 2026
Cinema
Melhor Elenco de Filme
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Ator de Filme
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Pecadores
- Jesse Plemons, por Bugonia
Melhor Atriz de Filme
- Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
- Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante de Filme
- Miles Caton, por Pecadores
- Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz Coadjuvante de Filme
- Odessa Azion, por Marty Supreme
- Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
- Amy Madigan, por A Hora do Mal
- Wunmi Musaku, por Pecadores
- Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
Televisão
Melhor Elenco de Série de Drama
- A Diplomata
- Landman
- The Pitt
- Ruptura
- The White Lotus
Melhor Elenco de Série de Comédia
- Abbott Elementary
- O Urso (The Bear)
- Hacks
- Only Murders in the Building
- O Estúdio
Melhor Ator de Série de Drama
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Billy Crudup, por The Morning Show
- Walton Goggins, por The White Lotus
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Noah Wyle, por The Pitt
Melhor Atriz de Série de Drama
- Britt Lower, por Ruptura
- Parker Posey, por The White Lotus
- Keri Russell, por A Diplomata
- Rhea Seehorn, por Pluribus
- Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Melhor Ator de Série de Comédia
- Ike Barinholtz, por O Estúdio
- Adam Brody, por Ninguém Quer
- Ted Danson, por Um Espião Infiltrado
- Seth Rogen, por O Estúdio
- Martin Short, por Only Murders in the Building
Melhor Atriz de Série de Comédia
- Kathryn Hahn, por O Estúdio
- Catherine O'Hara, por O Estúdio
- Jenna Ortega, por Wandinha
- Jean Smart, por Hacks
- Kristen Wiig, por Palm Royale
Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV
- Jason Bateman, por Black Rabbit
- Owen Cooper, por Adolescência
- Stephen Graham, por Adolescência
- Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein
- Matthew Rhys, por O Monstro em Mim
Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV
- Claire Danes, por O Monstro em Mim
- Erin Doherty, por Adolescência
- Sarah Snook, por All Her Fault
- Christine Tremarco, por Adolescência
- Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo
