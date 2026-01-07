Capa Jornal Amazônia
Actor Awards revela indicados, mas Wagner Moura fica de fora; veja lista completa

A brasileira Fernanda Torres, por exemplo, foi esnobada em 2025 por seu papel em Ainda Estou Aqui

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura, em "O Agente Secreto" (Foto:Divulgação)

O The Actor Awards, antigo SAG Awards, anunciou na tarde desta quarta-feira, 7, os indicados à 32ª edição da premiação realizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos. O prêmio, um dos mais tradicionais dos EUA, é considerado um dos principais termômetros para as indicações ao Oscar.

O ator Wagner Moura, que poderia ter sido indicado por sua atuação em O Agente Secreto, acabou ficando de fora da lista. A indicação, no entanto, era improvável, visto que o Sindicato dos Atores tende a priorizar indicações de conterrâneos. A brasileira Fernanda Torres, por exemplo, foi esnobada em 2025 por seu papel em Ainda Estou Aqui. Em 2023, a alemã Sandra Hüller também não foi indicada por sua atuação em Anatomia de uma Queda.

Outra ausência sentida na premiação foi o elenco de Valor Sentimental. Nomes como Stellan Skarsgård, Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas são tidos como fortes concorrentes ao Oscar, mas foram esquecidos pelo prêmio. Até mesmo Elle Fanning, atriz norte-americana que integra a produção de Joachim Trier, foi esnobada.

A cerimônia do prêmio ocorre no dia 1º de março, 10 dias antes do Oscar, a partir das 22h (horário de Brasília). O evento, que ocorre em Los Angeles, será transmitido ao vivo pela Netflix. O ator Harrison Ford receberá o Life Achievement Award, prêmio honorário de carreira, durante a premiação.

Veja a lista de indicados ao Actor Awards 2026

Cinema

Melhor Elenco de Filme

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Ator de Filme

  • Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke, por Blue Moon
  • Michael B. Jordan, por Pecadores
  • Jesse Plemons, por Bugonia

Melhor Atriz de Filme

  • Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Kate Hudson, por Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
  • Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante de Filme

  • Miles Caton, por Pecadores
  • Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi, por Frankenstein
  • Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz Coadjuvante de Filme

  • Odessa Azion, por Marty Supreme
  • Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
  • Amy Madigan, por A Hora do Mal
  • Wunmi Musaku, por Pecadores
  • Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra

Televisão

Melhor Elenco de Série de Drama

  • A Diplomata
  • Landman
  • The Pitt
  • Ruptura
  • The White Lotus

Melhor Elenco de Série de Comédia

  • Abbott Elementary
  • O Urso (The Bear)
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • O Estúdio

Melhor Ator de Série de Drama

  • Sterling K. Brown, por Paradise
  • Billy Crudup, por The Morning Show
  • Walton Goggins, por The White Lotus
  • Gary Oldman, por Slow Horses
  • Noah Wyle, por The Pitt

Melhor Atriz de Série de Drama

  • Britt Lower, por Ruptura
  • Parker Posey, por The White Lotus
  • Keri Russell, por A Diplomata
  • Rhea Seehorn, por Pluribus
  • Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Melhor Ator de Série de Comédia

  • Ike Barinholtz, por O Estúdio
  • Adam Brody, por Ninguém Quer
  • Ted Danson, por Um Espião Infiltrado
  • Seth Rogen, por O Estúdio
  • Martin Short, por Only Murders in the Building

Melhor Atriz de Série de Comédia

  • Kathryn Hahn, por O Estúdio
  • Catherine O'Hara, por O Estúdio
  • Jenna Ortega, por Wandinha
  • Jean Smart, por Hacks
  • Kristen Wiig, por Palm Royale

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV

  • Jason Bateman, por Black Rabbit
  • Owen Cooper, por Adolescência
  • Stephen Graham, por Adolescência
  • Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein
  • Matthew Rhys, por O Monstro em Mim

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV

  • Claire Danes, por O Monstro em Mim
  • Erin Doherty, por Adolescência
  • Sarah Snook, por All Her Fault
  • Christine Tremarco, por Adolescência
  • Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo
